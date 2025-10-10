Токеноміка FartCoin (FART)
Токеноміка та аналіз ціни FartCoin (FART)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FartCoin (FART), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація FartCoin (FART)
The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world.
FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token.
Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!
Токеноміка FartCoin (FART): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки FartCoin (FART) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів FART, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FART, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку FART, досліджуйте ціну токена FART в реальному часі!
