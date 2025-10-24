Інформація щодо ціни fartcoin killer (BUTTPLUG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00312277$ 0,00312277 $ 0,00312277 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +9,17% Зміна ціни (1 дн.) +25,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,98%

Актуальна ціна fartcoin killer (BUTTPLUG) становить --. За останні 24 години BUTTPLUG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUTTPLUG становить $ 0,00312277, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUTTPLUG змінився на +9,17% за останню годину, +25,10% за 24 години та на +3,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо fartcoin killer (BUTTPLUG)

Ринкова капіталізація $ 124,06K$ 124,06K $ 124,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 124,06K$ 124,06K $ 124,06K Циркуляційне постачання 999,43M 999,43M 999,43M Загальна пропозиція 999 432 720,967435 999 432 720,967435 999 432 720,967435

Поточна ринкова капіталізація fartcoin killer — $ 124,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUTTPLUG — 999,43M, зі загальною пропозицією 999432720.967435. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124,06K.