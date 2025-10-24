Актуальна ціна FartCoin сьогодні становить 0,00596746 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FART до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FART на MEXC вже зараз.Актуальна ціна FartCoin сьогодні становить 0,00596746 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FART до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FART на MEXC вже зараз.

Докладніше про FART

Інформація про ціну FART

Офіційний вебсайт FART

Токеноміка FART

Прогноз ціни FART

Ціна FartCoin (FART)

Актуальна ціна 1 FART до USD:

$0,00597249
-4,40%1D
mexc
USD
Графік ціни FartCoin (FART) в реальному часі
Інформація щодо ціни FartCoin (FART) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00580788
Мін. за 24 год
$ 0,00634519
Макс. за 24 год

$ 0,00580788
$ 0,00634519
$ 0,0192503
$ 0
+0,02%

-4,52%

+135,95%

+135,95%

Актуальна ціна FartCoin (FART) становить $0,00596746. За останні 24 години FART торгувався між мінімумом у $ 0,00580788 і максимумом у $ 0,00634519, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FART становить $ 0,0192503, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FART змінився на +0,02% за останню годину, -4,52% за 24 години та на +135,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FartCoin (FART)

$ 414,61K
--
$ 414,61K
69,42M
69 420 000,0
Поточна ринкова капіталізація FartCoin — $ 414,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FART — 69,42M, зі загальною пропозицією 69420000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 414,61K.

Історія ціни FartCoin (FART) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FartCoin до USD становила $ -0,000282864635709077.
За останні 30 днів зміна ціни FartCoin до USD становила $ +0,0086036988.
За останні 60 днів зміна ціни FartCoin до USD становила $ +0,0060671040.
За останні 90 днів зміна ціни FartCoin до USD становила $ +0,0025184804227219816.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000282864635709077-4,52%
30 днів$ +0,0086036988+144,18%
60 днів$ +0,0060671040+101,67%
90 днів$ +0,0025184804227219816+73,02%

Що таке FartCoin (FART)

The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world.

FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token.

Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс FartCoin (FART)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни FartCoin (USD)

Скільки коштуватиме FartCoin (FART) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FartCoin (FART) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FartCoin.

Перегляньте прогноз ціни FartCoin вже зараз!

FART до місцевих валют

Токеноміка FartCoin (FART)

Розуміння токеноміки FartCoin (FART) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FART зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про FartCoin (FART)

Скільки сьогодні коштує FartCoin (FART)?
Актуальна ціна FART у USD становить 0,00596746 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FART до USD?
Поточна ціна FART до USD — $ 0,00596746. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FartCoin?
Ринкова капіталізація FART — $ 414,61K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FART?
Циркуляційна пропозиція FART — 69,42M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FART?
FART досяг історичної максимальної ціни у 0,0192503 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FART?
Історична мінімальна ціна FART становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FART?
Актуальний обсяг торгівлі FART за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FART цього року?
FART може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FART для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.