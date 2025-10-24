Інформація щодо ціни FartCoin (FART) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00580788 $ 0,00580788 $ 0,00580788 Мін. за 24 год $ 0,00634519 $ 0,00634519 $ 0,00634519 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00580788$ 0,00580788 $ 0,00580788 Макс. за 24 год $ 0,00634519$ 0,00634519 $ 0,00634519 Рекордний максимум $ 0,0192503$ 0,0192503 $ 0,0192503 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) -4,52% Зміна ціни (за 7 дн.) +135,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +135,95%

Актуальна ціна FartCoin (FART) становить $0,00596746. За останні 24 години FART торгувався між мінімумом у $ 0,00580788 і максимумом у $ 0,00634519, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FART становить $ 0,0192503, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FART змінився на +0,02% за останню годину, -4,52% за 24 години та на +135,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FartCoin (FART)

Ринкова капіталізація $ 414,61K$ 414,61K $ 414,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 414,61K$ 414,61K $ 414,61K Циркуляційне постачання 69,42M 69,42M 69,42M Загальна пропозиція 69 420 000,0 69 420 000,0 69 420 000,0

Поточна ринкова капіталізація FartCoin — $ 414,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FART — 69,42M, зі загальною пропозицією 69420000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 414,61K.