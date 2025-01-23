Ціна Fartboy ($FARTBOY)
Поточна ціна Fartboy ($FARTBOY) сьогодні становить 0.01262437 USD з ринковою капіталізацією $ 12.69M USD. Ціна $FARTBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fartboy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34M USD
- зміна ціни Fartboy протягом дня — -1.27%
- циркуляційна пропозиція – 999.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fartboy до USD становила $ -0.00016288268334282.
За останні 30 днів зміна ціни Fartboy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fartboy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fartboy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016288268334282
|-1.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fartboy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.06%
-1.27%
--
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|1 $FARTBOY до USD
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RM0.0560522028
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₺0.4500587905
|1 $FARTBOY до JPY
¥1.9747039554
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