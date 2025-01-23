Сьогоднішня ціна Fartboy ($FARTBOY)

Поточна ціна Fartboy ($FARTBOY) сьогодні становить 0.01262437 USD з ринковою капіталізацією $ 12.69M USD. Ціна $FARTBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fartboy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34M USD

- зміна ціни Fartboy протягом дня — -1.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.44M USD

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