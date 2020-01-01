Токеноміка Fart Of The United States (FOTUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Fart Of The United States (FOTUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fart Of The United States (FOTUS) Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront. Офіційний вебсайт: https://fotus.live/ Купити FOTUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fart Of The United States (FOTUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fart Of The United States (FOTUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,21K $ 17,21K $ 17,21K Загальна пропозиція: $ 998,22M $ 998,22M $ 998,22M Циркуляційна пропозиція: $ 998,22M $ 998,22M $ 998,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,21K $ 17,21K $ 17,21K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Fart Of The United States (FOTUS)

Токеноміка Fart Of The United States (FOTUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fart Of The United States (FOTUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FOTUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FOTUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FOTUS, досліджуйте ціну токена FOTUS в реальному часі!

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