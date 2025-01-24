Ціна Fart Of The United States (FOTUS)
Поточна ціна Fart Of The United States (FOTUS) сьогодні становить 0.00020404 USD з ринковою капіталізацією $ 207.09K USD. Ціна FOTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fart Of The United States:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 998.84K USD
- зміна ціни Fart Of The United States протягом дня — -26.92%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fart Of The United States до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fart Of The United States до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fart Of The United States до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fart Of The United States до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fart Of The United States: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-26.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
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