Сьогоднішня ціна Fart Of The United States (FOTUS)

Поточна ціна Fart Of The United States (FOTUS) сьогодні становить 0.00020404 USD з ринковою капіталізацією $ 207.09K USD. Ціна FOTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fart Of The United States:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 998.84K USD

- зміна ціни Fart Of The United States протягом дня — -26.92%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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