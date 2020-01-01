Токеноміка FART COIN (FRTC) Дізнайтеся ключову інформацію про FART COIN (FRTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FART COIN (FRTC) FART COIN (FRTC) has been making waves in the crypto industry with its innovative approach to cryptocurrency and interesting “luck” determination. Built on the Binance Smart Chain, FART COIN offers daily lucky draws that provide a fun and engaging way for people to test their luck and win big rewards. But FART COIN is not just about luck; it’s a decentralized and transparent project that aims to be accessible to everyone, even those who don’t invest in cryptocurrency. Decentralized monitoring systems are important for ensuring that projects remain true to their values and principles. By ensuring that FART COIN remains decentralized and transparent, these monitoring systems provide an additional layer of security for users.Numerous opportunities await FRTC investors. The potential of these rapid developments for the future of FART COIN cannot be overstated. By increasing awareness and adoption, FART COIN is well-positioned to become one of the major players in the crypto world. And with its unique daily lucky draws, FART COIN offers a fun and engaging way for everyone to get involved. The daily lucky draws are a unique feature that sets FART COIN apart from its rivals. The more coins a user holds, the higher their chances of winning. Moreover, users can win enormous rewards without necessarily buying or investing in the project Офіційний вебсайт: https://fartcoin.gold/ Купити FRTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FART COIN (FRTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FART COIN (FRTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 15,02M $ 15,02M $ 15,02M Історичний максимум: $ 0,00000102 $ 0,00000102 $ 0,00000102 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FART COIN (FRTC)

Токеноміка FART COIN (FRTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FART COIN (FRTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRTC, досліджуйте ціну токена FRTC в реальному часі!

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