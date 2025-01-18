Сьогоднішня ціна FART COIN (FRTC)

Поточна ціна FART COIN (FRTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FART COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD

- зміна ціни FART COIN протягом дня — +4.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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