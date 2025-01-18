Ціна FART COIN (FRTC)
Поточна ціна FART COIN (FRTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FART COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD
- зміна ціни FART COIN протягом дня — +4.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FART COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FART COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FART COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FART COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.52%
|30 днів
|$ 0
|+20.83%
|60 днів
|$ 0
|+29.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FART COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+4.52%
+18.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FART COIN (FRTC) has been making waves in the crypto industry with its innovative approach to cryptocurrency and interesting “luck” determination. Built on the Binance Smart Chain, FART COIN offers daily lucky draws that provide a fun and engaging way for people to test their luck and win big rewards. But FART COIN is not just about luck; it’s a decentralized and transparent project that aims to be accessible to everyone, even those who don’t invest in cryptocurrency. Decentralized monitoring systems are important for ensuring that projects remain true to their values and principles. By ensuring that FART COIN remains decentralized and transparent, these monitoring systems provide an additional layer of security for users.Numerous opportunities await FRTC investors. The potential of these rapid developments for the future of FART COIN cannot be overstated. By increasing awareness and adoption, FART COIN is well-positioned to become one of the major players in the crypto world. And with its unique daily lucky draws, FART COIN offers a fun and engaging way for everyone to get involved. The daily lucky draws are a unique feature that sets FART COIN apart from its rivals. The more coins a user holds, the higher their chances of winning. Moreover, users can win enormous rewards without necessarily buying or investing in the project
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