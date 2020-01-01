Токеноміка Fart Accelerationism (F/ACC) Дізнайтеся ключову інформацію про Fart Accelerationism (F/ACC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fart Accelerationism (F/ACC) There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Офіційний вебсайт: https://facc.gg Купити F/ACC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fart Accelerationism (F/ACC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fart Accelerationism (F/ACC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,12K $ 11,12K $ 11,12K Загальна пропозиція: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Циркуляційна пропозиція: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,12K $ 11,12K $ 11,12K Історичний максимум: $ 0,00414195 $ 0,00414195 $ 0,00414195 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Fart Accelerationism (F/ACC)

Токеноміка Fart Accelerationism (F/ACC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fart Accelerationism (F/ACC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів F/ACC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів F/ACC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку F/ACC, досліджуйте ціну токена F/ACC в реальному часі!

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