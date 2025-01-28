Сьогоднішня ціна Fart Accelerationism (F/ACC)

Поточна ціна Fart Accelerationism (F/ACC) сьогодні становить 0.00156492 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна F/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fart Accelerationism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77M USD

- зміна ціни Fart Accelerationism протягом дня — -22.97%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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