Ціна Fart Accelerationism (F/ACC)
Поточна ціна Fart Accelerationism (F/ACC) сьогодні становить 0.00156492 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна F/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fart Accelerationism:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77M USD
- зміна ціни Fart Accelerationism протягом дня — -22.97%
- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fart Accelerationism до USD становила $ -0.00046677600515227.
За останні 30 днів зміна ціни Fart Accelerationism до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fart Accelerationism до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fart Accelerationism до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00046677600515227
|-22.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fart Accelerationism: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.65%
-22.97%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain.
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