Ціна Farmers World Wood (FWW)
Поточна ціна Farmers World Wood (FWW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FWW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Farmers World Wood:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Farmers World Wood протягом дня — +0,25%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Farmers World Wood до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Farmers World Wood до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Farmers World Wood до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Farmers World Wood до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,25%
|30 днів
|$ 0
|+26,37%
|60 днів
|$ 0
|-4,19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Farmers World Wood: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,09%
+0,25%
+30,98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Farmers World is a NFT game to function on the WAX blockchain platform. Users can pick for suitable tools, exploit various resources, buy land to build enormous farms, and enjoy the fascinating experiences of a farmer working in Farmers World’s Ecosystem. There are 3 main resources in Farmers World: Wood, Food and Gold corresponding to 3 tokens: FWW (Wood), FWF (Food), FWG (Gold).
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