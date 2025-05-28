Сьогоднішня ціна FARM2 (FARM2)

Поточна ціна FARM2 (FARM2) сьогодні становить 0,0013829 USD з ринковою капіталізацією $ 1,34M USD. Ціна FARM2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FARM2:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FARM2 протягом дня — -32,99%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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