Ціна FARM2 (FARM2)
Поточна ціна FARM2 (FARM2) сьогодні становить 0,0013829 USD з ринковою капіталізацією $ 1,34M USD. Ціна FARM2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FARM2:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FARM2 протягом дня — -32,99%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FARM2 до USD становила $ -0,000681080367725208.
За останні 30 днів зміна ціни FARM2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FARM2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FARM2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000681080367725208
|-32,99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FARM2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10,80%
-32,99%
+508,75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.
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