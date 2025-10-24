Актуальна ціна Farcats сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FARCATS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FARCATS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Farcats сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FARCATS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FARCATS на MEXC вже зараз.

Докладніше про FARCATS

Інформація про ціну FARCATS

Офіційний вебсайт FARCATS

Токеноміка FARCATS

Прогноз ціни FARCATS

Логотип Farcats

Ціна Farcats (FARCATS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FARCATS до USD:

$0,00056563
$0,00056563
+2,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Farcats (FARCATS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Farcats (FARCATS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,0010799
$ 0,0010799

$ 0
$ 0

--

+2,48%

-20,69%

-20,69%

Актуальна ціна Farcats (FARCATS) становить --. За останні 24 години FARCATS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FARCATS становить $ 0,0010799, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FARCATS змінився на -- за останню годину, +2,48% за 24 години та на -20,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Farcats (FARCATS)

$ 565,63K
$ 565,63K

--
--

$ 565,63K
$ 565,63K

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Farcats — $ 565,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARCATS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 565,63K.

Історія ціни Farcats (FARCATS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Farcats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Farcats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Farcats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Farcats до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,48%
30 днів$ 0+60,69%
60 днів$ 0-19,84%
90 днів$ 0--

Що таке Farcats (FARCATS)

Fun, Furry, Far Out... Farcats!!!

The Farcats creator coin on Zora is an expansion and exploration of the original NFT collection of 1661 purple AI cats. Originally conceived as an unofficial mascot for the Farcaster protocol, Farcats continues to explore the pawsibilities of AI art and beyond. New artworks are paired with the $farcats token and are also collectible form the Farcats Zora Mewseum.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Farcats (FARCATS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Farcats (USD)

Скільки коштуватиме Farcats (FARCATS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Farcats (FARCATS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Farcats.

Перегляньте прогноз ціни Farcats вже зараз!

FARCATS до місцевих валют

Токеноміка Farcats (FARCATS)

Розуміння токеноміки Farcats (FARCATS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FARCATS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Farcats (FARCATS)

Скільки сьогодні коштує Farcats (FARCATS)?
Актуальна ціна FARCATS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FARCATS до USD?
Поточна ціна FARCATS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Farcats?
Ринкова капіталізація FARCATS — $ 565,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FARCATS?
Циркуляційна пропозиція FARCATS — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FARCATS?
FARCATS досяг історичної максимальної ціни у 0,0010799 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FARCATS?
Історична мінімальна ціна FARCATS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FARCATS?
Актуальний обсяг торгівлі FARCATS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FARCATS цього року?
FARCATS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FARCATS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:46 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.