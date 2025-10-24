Інформація щодо ціни Farcats (FARCATS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0010799$ 0,0010799 $ 0,0010799 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,69%

Актуальна ціна Farcats (FARCATS) становить --. За останні 24 години FARCATS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FARCATS становить $ 0,0010799, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FARCATS змінився на -- за останню годину, +2,48% за 24 години та на -20,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Farcats (FARCATS)

Ринкова капіталізація $ 565,63K$ 565,63K $ 565,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 565,63K$ 565,63K $ 565,63K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Farcats — $ 565,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARCATS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 565,63K.