Сьогоднішня ціна Farcaster Flower (FLOWER)

Поточна ціна Farcaster Flower (FLOWER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.02K USD. Ціна FLOWER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Farcaster Flower:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.30 USD

- зміна ціни Farcaster Flower протягом дня — -6.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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