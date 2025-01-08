Ціна Farcaster Flower (FLOWER)
Поточна ціна Farcaster Flower (FLOWER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.02K USD. Ціна FLOWER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Farcaster Flower:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.30 USD
- зміна ціни Farcaster Flower протягом дня — -6.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Farcaster Flower до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Farcaster Flower до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Farcaster Flower до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Farcaster Flower до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.23%
|30 днів
|$ 0
|-9.66%
|60 днів
|$ 0
|+94.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Farcaster Flower: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-6.23%
+21.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first flower token in the Farcaster protocol. More than just a meme. Flower will build Social ecosystem together. FLOWER will be connected to various social products of the Farcaster protocol for tipping on social platforms, entertainment interaction, ecosystem construction, ecological cooperation, etc.
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