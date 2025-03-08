Сьогоднішня ціна FaraLand (FARA)

Поточна ціна FaraLand (FARA) сьогодні становить 0.00294045 USD з ринковою капіталізацією $ 125.26K USD. Ціна FARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FaraLand:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00 USD

- зміна ціни FaraLand протягом дня — -0.87%

- циркуляційна пропозиція – 42.60M USD

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