Ціна FaraLand (FARA)
Поточна ціна FaraLand (FARA) сьогодні становить 0.00294045 USD з ринковою капіталізацією $ 125.26K USD. Ціна FARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FaraLand:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00 USD
- зміна ціни FaraLand протягом дня — -0.87%
- циркуляційна пропозиція – 42.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FaraLand до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FaraLand до USD становила $ -0.0004337822.
За останні 60 днів зміна ціни FaraLand до USD становила $ -0.0015971039.
За останні 90 днів зміна ціни FaraLand до USD становила $ -0.004109932209152562.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.87%
|30 днів
|$ -0.0004337822
|-14.75%
|60 днів
|$ -0.0015971039
|-54.31%
|90 днів
|$ -0.004109932209152562
|-58.29%
Останній аналіз цін FaraLand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-0.87%
-0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles
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