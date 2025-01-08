Ціна Faptax (FAPTAX)
Поточна ціна Faptax (FAPTAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.42K USD. Ціна FAPTAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Faptax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.42K USD
- зміна ціни Faptax протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 288.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Faptax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Faptax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Faptax до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Faptax до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.34%
|30 днів
|$ 0
|-17.90%
|60 днів
|$ 0
|-63.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Faptax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-6.34%
+7.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FAPTAX is a meme token encouraging users to abstain from self-gratification. If you fail, you pay a "faptax" with $FAPTAX tokens, making self-discipline fun and engaging.
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