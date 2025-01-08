Сьогоднішня ціна Faptax (FAPTAX)

Поточна ціна Faptax (FAPTAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.42K USD. Ціна FAPTAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Faptax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.42K USD

- зміна ціни Faptax протягом дня — -6.34%

- циркуляційна пропозиція – 288.76M USD

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