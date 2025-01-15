Сьогоднішня ціна FAPCOIN (FAPCOIN)

Поточна ціна FAPCOIN (FAPCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.34K USD. Ціна FAPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FAPCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.76K USD

- зміна ціни FAPCOIN протягом дня — +10.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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