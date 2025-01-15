Ціна FAPCOIN (FAPCOIN)
Поточна ціна FAPCOIN (FAPCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.34K USD. Ціна FAPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FAPCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.76K USD
- зміна ціни FAPCOIN протягом дня — +10.71%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FAPCOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FAPCOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FAPCOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FAPCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FAPCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
+10.71%
-24.80%
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