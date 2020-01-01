Токеноміка Fanzee Token (FNZ)
Інформація Fanzee Token (FNZ)
Product Fanzee Labs develops web3 fan engagement platforms that help sports and entertainment organisations directly engage with their fans through immersive fan journeys powered by advanced gamification mechanics.
Problem Current web3 solutions focus on building their stand-alone platforms without direct interaction between sports and entertainment entities and their fans leading to low adoption of digital assets. Current digital assets are not backed by underlying utility which is valuable to the average sports fan.
Solution Provide a 360-degree fan engagement solution through a platform that fosters direct interaction between sports and entertainment entities and their fans by means of gamified fan journeys backed by various digital assets and money cant buy experiences.
Токеноміка та аналіз ціни Fanzee Token (FNZ)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fanzee Token (FNZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Fanzee Token (FNZ): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Fanzee Token (FNZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів FNZ, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FNZ, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку FNZ, досліджуйте ціну токена FNZ в реальному часі!
Прогноз ціни FNZ
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