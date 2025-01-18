Ціна Fanzee Token (FNZ)
Поточна ціна Fanzee Token (FNZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fanzee Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.87 USD
- зміна ціни Fanzee Token протягом дня — +3.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fanzee Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fanzee Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fanzee Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fanzee Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.97%
|30 днів
|$ 0
|+25.74%
|60 днів
|$ 0
|-29.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fanzee Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.49%
+3.97%
+29.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Product Fanzee Labs develops web3 fan engagement platforms that help sports and entertainment organisations directly engage with their fans through immersive fan journeys powered by advanced gamification mechanics. Problem Current web3 solutions focus on building their stand-alone platforms without direct interaction between sports and entertainment entities and their fans leading to low adoption of digital assets. Current digital assets are not backed by underlying utility which is valuable to the average sports fan. Solution Provide a 360-degree fan engagement solution through a platform that fosters direct interaction between sports and entertainment entities and their fans by means of gamified fan journeys backed by various digital assets and money cant buy experiences.
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