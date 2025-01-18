Сьогоднішня ціна Fantomsonicinu (FSONIC)

Поточна ціна Fantomsonicinu (FSONIC) сьогодні становить 0.00329467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FSONIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantomsonicinu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 754.48 USD

- зміна ціни Fantomsonicinu протягом дня — -15.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FSONIC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FSONIC.