Ціна Fantomsonicinu (FSONIC)
Поточна ціна Fantomsonicinu (FSONIC) сьогодні становить 0.00329467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FSONIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fantomsonicinu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 754.48 USD
- зміна ціни Fantomsonicinu протягом дня — -15.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fantomsonicinu до USD становила $ -0.000621015911328017.
За останні 30 днів зміна ціни Fantomsonicinu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fantomsonicinu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fantomsonicinu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000621015911328017
|-15.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fantomsonicinu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-15.85%
-5.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FSONIC is a MEME coin based projects that is designed to empower Fantom ecosystem by boosting NFT , Gamefi and Defi sector .
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