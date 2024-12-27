Сьогоднішня ціна Fantom Velocimeter (FVM)

Поточна ціна Fantom Velocimeter (FVM) сьогодні становить 0.02623533 USD з ринковою капіталізацією $ 120.39K USD. Ціна FVM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantom Velocimeter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.10 USD

- зміна ціни Fantom Velocimeter протягом дня — -3.32%

- циркуляційна пропозиція – 4.59M USD

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