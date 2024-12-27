Ціна Fantom Velocimeter (FVM)
Поточна ціна Fantom Velocimeter (FVM) сьогодні становить 0.02623533 USD з ринковою капіталізацією $ 120.39K USD. Ціна FVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fantom Velocimeter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.10 USD
- зміна ціни Fantom Velocimeter протягом дня — -3.32%
- циркуляційна пропозиція – 4.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fantom Velocimeter до USD становила $ -0.00090104623220407.
За останні 30 днів зміна ціни Fantom Velocimeter до USD становила $ -0.0091394077.
За останні 60 днів зміна ціни Fantom Velocimeter до USD становила $ -0.0039951108.
За останні 90 днів зміна ціни Fantom Velocimeter до USD становила $ -0.010416771097178265.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00090104623220407
|-3.32%
|30 днів
|$ -0.0091394077
|-34.83%
|60 днів
|$ -0.0039951108
|-15.22%
|90 днів
|$ -0.010416771097178265
|-28.42%
Останній аналіз цін Fantom Velocimeter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-3.32%
-2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Solidly like dex on Fantom What makes your project unique? All emissions are in the form of options tokens which can be redeemed at variable discounts in a range of ways: Exercise to veFVM Excercise to provide liquidity with dynamic lock times affecting discounts Excercise to FVM History of your project. Velocimeter v3 is deployed on Canto Pulsechain and now Fantom What’s next for your project? Concentrated liquidity. Velocimeter Pro (any protocol can wrap their token to oTOKEN & bribe / LP reward + make use of our custom gauge for redemption options) What can your token be used for?
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