Сьогоднішня ціна Fantom USD (FUSD)

Поточна ціна Fantom USD (FUSD) сьогодні становить 0.177509 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantom USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.25 USD

- зміна ціни Fantom USD протягом дня — +5.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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