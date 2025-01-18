Ціна Fantom USD (FUSD)
Поточна ціна Fantom USD (FUSD) сьогодні становить 0.177509 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fantom USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.25 USD
- зміна ціни Fantom USD протягом дня — +5.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fantom USD до USD становила $ +0.00882283.
За останні 30 днів зміна ціни Fantom USD до USD становила $ -0.0870768801.
За останні 60 днів зміна ціни Fantom USD до USD становила $ -0.1063517304.
За останні 90 днів зміна ціни Fantom USD до USD становила $ -0.3907739699010715.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00882283
|+5.23%
|30 днів
|$ -0.0870768801
|-49.05%
|60 днів
|$ -0.1063517304
|-59.91%
|90 днів
|$ -0.3907739699010715
|-68.76%
Останній аналіз цін Fantom USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+5.23%
+11.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fantom offers the first DeFi stack built on an aBFT consensus. It’s much faster, cheaper, and more reliable and secure than its predecessors. On Fantom, you can use your FTM to mint fUSD and access the DeFi tools. You can use fUSD to trade synthetic assets, or lend it to earn interest and borrow synthetic tokens.
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