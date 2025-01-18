Ціна Fantom Oasis (FTMO)
Поточна ціна Fantom Oasis (FTMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fantom Oasis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.66 USD
- зміна ціни Fantom Oasis протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fantom Oasis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fantom Oasis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fantom Oasis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fantom Oasis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.50%
|30 днів
|$ 0
|-22.98%
|60 днів
|$ 0
|-13.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fantom Oasis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+0.50%
+6.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FTMO is a project launchpad designed to jump-start the nascent Fantom ecosystem by providing both a means for innovative project developers and investors to connect. The platform will support and incubate fledgling products powered by Fantom’s bleeding-edge efficiency and speed. FTMO is not simply a launchpad for projects on Fantom: it is a launchpad for the broader Fantom ecosystem as a whole. It is the mission of FTMO to bring the critical mass of users necessary for Fantom to stand on its own, with a robust developer community and a deep well of products and opportunities from which investors and developers alike can draw.
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