Сьогоднішня ціна Fantom Money Market (FBUX)

Поточна ціна Fantom Money Market (FBUX) сьогодні становить 0.01067014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FBUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantom Money Market:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.02 USD

- зміна ціни Fantom Money Market протягом дня — -5.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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