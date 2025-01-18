Ціна Fantom Money Market (FBUX)
Поточна ціна Fantom Money Market (FBUX) сьогодні становить 0.01067014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FBUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fantom Money Market:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.02 USD
- зміна ціни Fantom Money Market протягом дня — -5.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fantom Money Market до USD становила $ -0.00057065560169631.
За останні 30 днів зміна ціни Fantom Money Market до USD становила $ -0.0009609400.
За останні 60 днів зміна ціни Fantom Money Market до USD становила $ +0.0033786176.
За останні 90 днів зміна ціни Fantom Money Market до USD становила $ -0.001385111866490499.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00057065560169631
|-5.07%
|30 днів
|$ -0.0009609400
|-9.00%
|60 днів
|$ +0.0033786176
|+31.66%
|90 днів
|$ -0.001385111866490499
|-11.48%
Останній аналіз цін Fantom Money Market: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-5.07%
+33.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fantom Money Market is an EVM compatible lending/borrowing protocol launched on Fantom Opera. Fantom Money Market (henceforth shortened to fMoney) provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial
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