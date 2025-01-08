Сьогоднішня ціна Fantom Maker (FAME)

Поточна ціна Fantom Maker (FAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.45K USD. Ціна FAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantom Maker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.32 USD

- зміна ціни Fantom Maker протягом дня — -12.72%

- циркуляційна пропозиція – 517.12M USD

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