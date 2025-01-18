Ціна Fantom Libero Financial (FLIBERO)
Поточна ціна Fantom Libero Financial (FLIBERO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIBERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fantom Libero Financial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.92K USD
- зміна ціни Fantom Libero Financial протягом дня — -16.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fantom Libero Financial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fantom Libero Financial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fantom Libero Financial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fantom Libero Financial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.38%
|30 днів
|$ 0
|-54.77%
|60 днів
|$ 0
|-24.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fantom Libero Financial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-16.38%
-7.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
From the creator of Libero: FLibero - Fantom Libero Financial is a dual rewards, auto-staking token that lets each token holder become a shareholder. With our positive rebase formula, FLibero is creating a new type of elastic token, allowing $FLIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 159,058.06% plus 7% USDC passive income from trading volume. FLibero is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with FLibero Treasury accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is bridged to multi-chain and farm at the most attractive yield farms. The profit is used to buy back FLibero to raise price floor & stability.
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