Сьогоднішня ціна Fantom Libero Financial (FLIBERO)

Поточна ціна Fantom Libero Financial (FLIBERO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLIBERO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantom Libero Financial:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.92K USD

- зміна ціни Fantom Libero Financial протягом дня — -16.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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