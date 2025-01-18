Сьогоднішня ціна Fantom Eco (ECO)

Поточна ціна Fantom Eco (ECO) сьогодні становить 0.371395 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ECO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantom Eco:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.67 USD

- зміна ціни Fantom Eco протягом дня — -14.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ECO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ECO.