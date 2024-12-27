Сьогоднішня ціна Fantom Bomb (BOMB)

Поточна ціна Fantom Bomb (BOMB) сьогодні становить 0.055048 USD з ринковою капіталізацією $ 27.17M USD. Ціна BOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fantom Bomb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 443.00K USD

- зміна ціни Fantom Bomb протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 493.07M USD

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