Ціна Fantom (FTM)
Поточна ціна Fantom (FTM) сьогодні становить 0.770748 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fantom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.32M USD
- зміна ціни Fantom протягом дня — +11.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fantom до USD становила $ +0.082219.
За останні 30 днів зміна ціни Fantom до USD становила $ -0.3423563189.
За останні 60 днів зміна ціни Fantom до USD становила $ +0.0279138720.
За останні 90 днів зміна ціни Fantom до USD становила $ +0.0436710166895584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.082219
|+11.94%
|30 днів
|$ -0.3423563189
|-44.41%
|60 днів
|$ +0.0279138720
|+3.62%
|90 днів
|$ +0.0436710166895584
|+6.01%
Останній аналіз цін Fantom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
+11.94%
+12.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FANTOM is a new DAG based Smart Contract platform that intends to solve the scalability issues of existing public distributed ledger technologies. The platform intends to distinguish itself from the traditional block ledger-based storage infrastructure by attempting to employ an improved version of existing DAG-based pro-tocols. The FANTOM platform adopts a new protocol known as the “Lachesis Protocol” to maintain consensus. This protocol is intended to be integrated into the Fantom OPERA Chain. The aim is to allow applications built on top of the FANTOM OPERA Chain to enjoy instant transactions and near zero transaction costs for all users. The mission of FANTOM is to provide compatibility between all transaction bodies around the world, and create an ecosystem which allows real-time transactions and data sharing with low cost.
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