Сьогоднішня ціна FansTime (FTI)

Поточна ціна FansTime (FTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.46K USD. Ціна FTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FansTime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 775.79 USD

- зміна ціни FansTime протягом дня — -13.75%

- циркуляційна пропозиція – 6.35B USD

Отримуйте оновлення цін FTI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FTI.