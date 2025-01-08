Ціна FansTime (FTI)
Поточна ціна FansTime (FTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.46K USD. Ціна FTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FansTime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 775.79 USD
- зміна ціни FansTime протягом дня — -13.75%
- циркуляційна пропозиція – 6.35B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FansTime до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FansTime до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FansTime до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FansTime до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.75%
|30 днів
|$ 0
|-38.72%
|60 днів
|$ 0
|-7.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FansTime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.28%
-13.75%
-19.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In order to solve the existing problems in the fan economy for a long time, such as centralization-based value system, unhealthy market environment, exploitation of intermediary agents , limited channels of commercialization, we will establish a global decentralized ecosystem to reconstruct the industry market environment including value and credit mechanism.
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