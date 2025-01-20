Ціна FANG (FANG)
Поточна ціна FANG (FANG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FANG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FANG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.19 USD
- зміна ціни FANG протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FANG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FANG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FANG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FANG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.54%
|60 днів
|$ 0
|-1.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FANG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Native token of the FANG dApp. Gamified leverage trading and DeFi on Fantom.
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