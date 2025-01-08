Сьогоднішня ціна Fancy Games (FNC)

Поточна ціна Fancy Games (FNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.28K USD. Ціна FNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fancy Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.67 USD

- зміна ціни Fancy Games протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 40.45M USD

Отримуйте оновлення цін FNC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FNC.