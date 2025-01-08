Ціна Fancy Games (FNC)
Поточна ціна Fancy Games (FNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.28K USD. Ціна FNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fancy Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.67 USD
- зміна ціни Fancy Games протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 40.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fancy Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fancy Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fancy Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fancy Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|-23.61%
|60 днів
|$ 0
|+16.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fancy Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.01%
+8.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FNC is the governance token for one of the earliest crypto gaming companies, Fancy Studios. Token holders will be able to shape and vote for the direction of the gaming company. Unlike traditional gaming companies where community feedback is not relevant. FNC holders will be able to stake their tokens to earn more FNC and in-game FNC for items and buffs, and even vote for governance proposals.
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