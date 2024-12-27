Сьогоднішня ціна Fanatico (FCO)

Поточна ціна Fanatico (FCO) сьогодні становить 0.328735 USD з ринковою капіталізацією $ 406.01K USD. Ціна FCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fanatico:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.03K USD

- зміна ціни Fanatico протягом дня — -1.17%

- циркуляційна пропозиція – 1.23M USD

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