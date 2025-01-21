Ціна Famous Fox Federation Floor Index (FOXES)
Поточна ціна Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) сьогодні становить 0.802298 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOXES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Famous Fox Federation Floor Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.33 USD
- зміна ціни Famous Fox Federation Floor Index протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Famous Fox Federation Floor Index до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Famous Fox Federation Floor Index до USD становила $ -0.1468490155.
За останні 60 днів зміна ціни Famous Fox Federation Floor Index до USD становила $ -0.1137455582.
За останні 90 днів зміна ціни Famous Fox Federation Floor Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1468490155
|-18.30%
|60 днів
|$ -0.1137455582
|-14.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Famous Fox Federation Floor Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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