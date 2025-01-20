Сьогоднішня ціна Famous Fox Federation (FOXY)

Поточна ціна Famous Fox Federation (FOXY) сьогодні становить 0.00355357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Famous Fox Federation:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.29K USD

- зміна ціни Famous Fox Federation протягом дня — -17.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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