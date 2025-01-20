Ціна Famous Fox Federation (FOXY)
Поточна ціна Famous Fox Federation (FOXY) сьогодні становить 0.00355357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Famous Fox Federation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.29K USD
- зміна ціни Famous Fox Federation протягом дня — -17.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Famous Fox Federation до USD становила $ -0.000757070117925639.
За останні 30 днів зміна ціни Famous Fox Federation до USD становила $ +0.0004655578.
За останні 60 днів зміна ціни Famous Fox Federation до USD становила $ -0.0001776959.
За останні 90 днів зміна ціни Famous Fox Federation до USD становила $ -0.000880133690568087.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000757070117925639
|-17.56%
|30 днів
|$ +0.0004655578
|+13.10%
|60 днів
|$ -0.0001776959
|-5.00%
|90 днів
|$ -0.000880133690568087
|-19.85%
Останній аналіз цін Famous Fox Federation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-17.56%
-14.16%
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