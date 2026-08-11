Сьогоднішня ціна Family coin

Поточна ціна Family coin (FAMILY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FAMILY до USD становить $ 0 за FAMILY.

Family coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 548,98, з циркуляційною пропозицією у 1,00B FAMILY. Протягом останніх 24 годин FAMILY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FAMILY змінився на +2,38% за останню годину та на -13,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Family coin (FAMILY)

Ринкова капіталізація $ 12,55K$ 12,55K $ 12,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,55K$ 12,55K $ 12,55K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Family coin — $ 12,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAMILY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,55K.