Ціна Family (FAM)
Поточна ціна Family (FAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Family:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.09K USD
- зміна ціни Family протягом дня — -7.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Family до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Family до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Family до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Family до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.90%
|30 днів
|$ 0
|+29.15%
|60 днів
|$ 0
|-45.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Family: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-7.90%
-17.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Family - Community Driven Token
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