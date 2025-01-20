Сьогоднішня ціна Fame Reward Plus (FRP)

Поточна ціна Fame Reward Plus (FRP) сьогодні становить 0.00206719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fame Reward Plus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.31K USD

- зміна ціни Fame Reward Plus протягом дня — +0.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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