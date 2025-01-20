Ціна Fame Reward Plus (FRP)
Поточна ціна Fame Reward Plus (FRP) сьогодні становить 0.00206719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fame Reward Plus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.31K USD
- зміна ціни Fame Reward Plus протягом дня — +0.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fame Reward Plus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fame Reward Plus до USD становила $ -0.0000003352.
За останні 60 днів зміна ціни Fame Reward Plus до USD становила $ -0.0000032967.
За останні 90 днів зміна ціни Fame Reward Plus до USD становила $ -0.0000016321397511222.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.37%
|30 днів
|$ -0.0000003352
|-0.01%
|60 днів
|$ -0.0000032967
|-0.15%
|90 днів
|$ -0.0000016321397511222
|-0.07%
Останній аналіз цін Fame Reward Plus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+0.37%
-0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fame Reward Plus (FRP) is the community driven token to reward the users of Fame Infinity ecosystem. Fame Reward Plus( FRP) is also the in-ecosystem digital currency of the Fame Infinity. It helps and enables the users of the ecosystem to earn rewards by doing several activities on our platforms. FRP can only be earned in the form of rewards by users of Fame Infinity platform by participating in various activities within Fame Infinity ecosystem. The amount of FRP tokens users will earn/accumulate will solely depend on their performances. This kind of arrangement will inspire users to be a part of this amazing ecosystem to earn FRP tokens.
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