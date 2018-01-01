Токеноміка Fame MMA (FAME) Дізнайтеся ключову інформацію про Fame MMA (FAME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fame MMA (FAME) FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Офіційний вебсайт: https://famemma.io/en Купити FAME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fame MMA (FAME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fame MMA (FAME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 70,83K $ 70,83K $ 70,83K Загальна пропозиція: $ 6,50B $ 6,50B $ 6,50B Циркуляційна пропозиція: $ 6,50B $ 6,50B $ 6,50B FDV (повністю розведена вартість): $ 70,83K $ 70,83K $ 70,83K Історичний максимум: $ 0,550455 $ 0,550455 $ 0,550455 Історичний мінімум: $ 0,00001002 $ 0,00001002 $ 0,00001002 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Fame MMA (FAME)

Токеноміка Fame MMA (FAME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fame MMA (FAME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FAME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FAME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FAME, досліджуйте ціну токена FAME в реальному часі!

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