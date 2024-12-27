Ціна Fame MMA (FAME)
Поточна ціна Fame MMA (FAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна FAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fame MMA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.84K USD
- зміна ціни Fame MMA протягом дня — +1.01%
- циркуляційна пропозиція – 6.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fame MMA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fame MMA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fame MMA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fame MMA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.01%
|30 днів
|$ 0
|+4.00%
|60 днів
|$ 0
|+12.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fame MMA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+1.01%
-9.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe.
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