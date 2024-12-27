Сьогоднішня ціна Fame MMA (FAME)

Поточна ціна Fame MMA (FAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна FAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fame MMA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.84K USD

- зміна ціни Fame MMA протягом дня — +1.01%

- циркуляційна пропозиція – 6.50B USD

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