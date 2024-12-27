Сьогоднішня ціна FAME AI ($FMC)

Поточна ціна FAME AI ($FMC) сьогодні становить 0.00112087 USD з ринковою капіталізацією $ 2.91M USD. Ціна $FMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FAME AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 473.55K USD

- зміна ціни FAME AI протягом дня — -2.72%

- циркуляційна пропозиція – 2.60B USD

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