Ціна FALX (FALX)
Поточна ціна FALX (FALX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 193.45K USD. Ціна FALX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FALX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FALX протягом дня — +6.14%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FALX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FALX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FALX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FALX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.14%
|30 днів
|$ 0
|-76.58%
|60 днів
|$ 0
|-88.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FALX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+6.14%
-6.63%
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