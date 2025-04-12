Сьогоднішня ціна FALX (FALX)

Поточна ціна FALX (FALX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 193.45K USD. Ціна FALX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FALX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FALX протягом дня — +6.14%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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