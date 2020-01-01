Токеноміка Fallen Knight (KNIGHT)
Інформація Fallen Knight (KNIGHT)
Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm?
Токеноміка та аналіз ціни Fallen Knight (KNIGHT)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fallen Knight (KNIGHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Fallen Knight (KNIGHT): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Fallen Knight (KNIGHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів KNIGHT, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KNIGHT, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Прогноз ціни KNIGHT
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