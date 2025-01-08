Сьогоднішня ціна Fallen Knight (KNIGHT)

Поточна ціна Fallen Knight (KNIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.87K USD. Ціна KNIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fallen Knight:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD

- зміна ціни Fallen Knight протягом дня — -16.37%

- циркуляційна пропозиція – 949.62M USD

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