Ціна Fallen Knight (KNIGHT)
Поточна ціна Fallen Knight (KNIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.87K USD. Ціна KNIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fallen Knight:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни Fallen Knight протягом дня — -16.37%
- циркуляційна пропозиція – 949.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fallen Knight до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fallen Knight до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fallen Knight до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fallen Knight до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.37%
|30 днів
|$ 0
|-44.50%
|60 днів
|$ 0
|-78.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fallen Knight: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-16.37%
-10.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm?
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