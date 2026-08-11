Сьогоднішня ціна FalkorDB

Поточна ціна FalkorDB (FLKR) сьогодні становить $ 0,057765, зі зміною 4,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLKR до USD становить $ 0,057765 за FLKR.

FalkorDB наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 881, з циркуляційною пропозицією у 499,99K FLKR. Протягом останніх 24 годин FLKR торгувався між $ 0,057732 (мінімум) та $ 0,060493 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,24, тоді як історичний мінімум — $ 0,057732.

У короткостроковій динаміці FLKR змінився на +0,00% за останню годину та на -30,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 342,72.

Ринкова інформація щодо FalkorDB (FLKR)

Ринкова капіталізація $ 28,88K$ 28,88K $ 28,88K Обсяг (за 24 год) $ 342,72$ 342,72 $ 342,72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,88K$ 28,88K $ 28,88K Циркуляційне постачання 499,99K 499,99K 499,99K Загальна пропозиція 499 987,415802 499 987,415802 499 987,415802

Поточна ринкова капіталізація FalkorDB — $ 28,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 342,72. Циркуляційна пропозиція FLKR — 499,99K, зі загальною пропозицією 499987.415802. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,88K.