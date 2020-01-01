Токеноміка FalconsInu (FALCON) Дізнайтеся ключову інформацію про FalconsInu (FALCON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FalconsInu (FALCON) Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike. Офіційний вебсайт: https://www.falconsinu.com Whitepaper: https://docsend.com/view/4jbedsn2dpmebqji Купити FALCON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FalconsInu (FALCON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FalconsInu (FALCON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 119,94K $ 119,94K $ 119,94K Загальна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркуляційна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 119,94K $ 119,94K $ 119,94K Історичний максимум: $ 0,00059855 $ 0,00059855 $ 0,00059855 Історичний мінімум: $ 0,00004472 $ 0,00004472 $ 0,00004472 Поточна ціна: $ 0,00029895 $ 0,00029895 $ 0,00029895 Дізнайтеся більше про ціну FalconsInu (FALCON)

Токеноміка FalconsInu (FALCON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FalconsInu (FALCON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FALCON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FALCON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FALCON, досліджуйте ціну токена FALCON в реальному часі!

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