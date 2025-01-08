Сьогоднішня ціна FalconsInu (FALCON)

Поточна ціна FalconsInu (FALCON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.62K USD. Ціна FALCON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FalconsInu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.91K USD

- зміна ціни FalconsInu протягом дня — -4.20%

- циркуляційна пропозиція – 400.00M USD

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