Ціна Falcons (FAH)
Поточна ціна Falcons (FAH) сьогодні становить 1.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Falcons:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.48K USD
- зміна ціни Falcons протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Falcons до USD становила $ +0.00313894.
За останні 30 днів зміна ціни Falcons до USD становила $ +0.0073519500.
За останні 60 днів зміна ціни Falcons до USD становила $ +0.0066637440.
За останні 90 днів зміна ціни Falcons до USD становила $ +0.3078646842778466.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00313894
|+0.23%
|30 днів
|$ +0.0073519500
|+0.53%
|60 днів
|$ +0.0066637440
|+0.48%
|90 днів
|$ +0.3078646842778466
|+28.72%
Останній аналіз цін Falcons: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.23%
-0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Falcons is a cutting-edge marketplace that reimagines the auction industry with an unwavering commitment to trust, transparency, and efficiency. By harnessing the power of advanced technology and maintaining a user-centric focus, Falcons seamlessly connects buyers and sellers globally, offering a dynamic and secure marketplace. At Falcons, we do more than just provide access to extraordinary pieces; we foster a vibrant community that celebrates the passion for luxury and the pursuit of rare items. Our private sales and exclusive auctions unite collectors, connoisseurs, and industry professionals, creating a platform where the love for luxury handbags, timepieces, sports memorabilia, pop culture collectibles, premium cars, and more is nurtured and shared. $FAH is an ERC-20 token serving as a membership token within the Falcons ecosystem, designed to empower users by making them integral to the platform's success. As a Web3 protocol, Falcons integrates a unique membership model that rewards user participation.
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