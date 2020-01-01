Токеноміка Falcon USD (USDF) Дізнайтеся ключову інформацію про Falcon USD (USDF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Falcon USD (USDF) Falcon, the next-generation platform transforming synthetic dollars into sustainable yield opportunities. Our mission is clear: Your Crypto, Your Yields. Falcon aims to empower users and institutions to unlock the true yield potential of their digital assets. Falcon is built on the foundation of trust, transparency, and robust technology. Our team of experienced professionals brings expertise from blockchain, financial engineering, and quantitative analysis to ensure we deliver a protocol that balances reliability with performance. We are committed to enable users to make the most of their assets while adhering to the highest standards of accountability. Our mission extends beyond creating a protocol—it’s about fostering a system that prioritizes user returns and sustainable growth. Офіційний вебсайт: https://falcon.finance/ Купити USDF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Falcon USD (USDF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Falcon USD (USDF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 531,08M $ 531,08M $ 531,08M Загальна пропозиція: $ 531,05M $ 531,05M $ 531,05M Циркуляційна пропозиція: $ 531,05M $ 531,05M $ 531,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 531,08M $ 531,08M $ 531,08M Історичний максимум: $ 1,075 $ 1,075 $ 1,075 Історичний мінімум: $ 0,94524 $ 0,94524 $ 0,94524 Поточна ціна: $ 0,999917 $ 0,999917 $ 0,999917 Дізнайтеся більше про ціну Falcon USD (USDF)

Токеноміка Falcon USD (USDF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Falcon USD (USDF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDF, досліджуйте ціну токена USDF в реальному часі!

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