Ціна Falcon USD (USDF)
Поточна ціна Falcon USD (USDF) сьогодні становить 0.999553 USD з ринковою капіталізацією $ 54.87M USD. Ціна USDF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Falcon USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.06K USD
- зміна ціни Falcon USD протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 54.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Falcon USD до USD становила $ -0.000328117318954.
За останні 30 днів зміна ціни Falcon USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Falcon USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Falcon USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000328117318954
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Falcon USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.03%
-0.04%
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Falcon, the next-generation platform transforming synthetic dollars into sustainable yield opportunities. Our mission is clear: Your Crypto, Your Yields. Falcon aims to empower users and institutions to unlock the true yield potential of their digital assets. Falcon is built on the foundation of trust, transparency, and robust technology. Our team of experienced professionals brings expertise from blockchain, financial engineering, and quantitative analysis to ensure we deliver a protocol that balances reliability with performance. We are committed to enable users to make the most of their assets while adhering to the highest standards of accountability. Our mission extends beyond creating a protocol—it’s about fostering a system that prioritizes user returns and sustainable growth.
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