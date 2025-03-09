Сьогоднішня ціна Falcon USD (USDF)

Поточна ціна Falcon USD (USDF) сьогодні становить 0.999553 USD з ринковою капіталізацією $ 54.87M USD. Ціна USDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Falcon USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.06K USD

- зміна ціни Falcon USD протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 54.88M USD

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